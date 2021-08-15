Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 15.08В России 6 600 836+21 624В мире 206 753 426+498 883

Талибы начали входить в Кабул со всех направлений

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали вступать в столицу Афганистана Кабул сразу со всех сторон, сообщил телеканал Sky news со ссылкой на МВД Афганистана.

Три других представителя афганских властей также подтвердили, что отряды талибов вошли на окраины столицы.

Sky news напоминает, что Кабул - единственный крупный город Афганистана, еще не перешедший в руки талибов.

Телеканал также сообщил, что некоторое число дипломатов ЕС в городе были переведены в секретное безопасное место в Кабуле. Одновременно с тем продолжается эвакуация персонала посольства США.

Между тем сами боевики "Талибана" выступили с официальным заявлением, в котором объявили, что отряды намерены захватывать столицу "мирным путем".

"Поскольку столица Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского Эмирата не намереваются вторгаться в город силой или войной, а, скорее, взять Кабул мирно. Ведутся переговоры для обеспечения того, чтобы переходный процесс прошел безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо и без ущерба для жизни кабульцев", - говорится в официальном заявлении движения.

Талибы утверждают, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".

Афганистан Кабул Талибан

Новости по теме

Новости

В МИД России заявили, что эвакуация посольства в Кабуле не планируется

Талибы взяли под контроль все погранпереходы на границах Афганистана

Афганский маршал Дустум уехал в Узбекистан

Погибшие в Турции российские летчики награждены орденами Мужества

В Узбекистане заявили о разрядке ситуации на границе с Афганистаном

В Узбекистане заявили о разрядке ситуации на границе с Афганистаном

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 августа

Талибы захватили Джелалабад

Талибы захватили Джелалабад

Группа афганских военных с просьбой о помощи перешла границу с Узбекистаном

Лондон сворачивает свою дипмиссию в Афганистане из-за наступления талибов

Количество погибших при землетрясении в Гаити превысило 300 человек

Количество погибших при землетрясении в Гаити превысило 300 человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');