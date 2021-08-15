Талибы начали входить в Кабул со всех направлений

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) начали вступать в столицу Афганистана Кабул сразу со всех сторон, сообщил телеканал Sky news со ссылкой на МВД Афганистана.

Три других представителя афганских властей также подтвердили, что отряды талибов вошли на окраины столицы.

Sky news напоминает, что Кабул - единственный крупный город Афганистана, еще не перешедший в руки талибов.

Телеканал также сообщил, что некоторое число дипломатов ЕС в городе были переведены в секретное безопасное место в Кабуле. Одновременно с тем продолжается эвакуация персонала посольства США.

Между тем сами боевики "Талибана" выступили с официальным заявлением, в котором объявили, что отряды намерены захватывать столицу "мирным путем".

"Поскольку столица Кабул является большим и густонаселенным городом, моджахеды Исламского Эмирата не намереваются вторгаться в город силой или войной, а, скорее, взять Кабул мирно. Ведутся переговоры для обеспечения того, чтобы переходный процесс прошел безопасно и надежно, без ущерба для жизни, собственности и чести кого-либо и без ущерба для жизни кабульцев", - говорится в официальном заявлении движения.

Талибы утверждают, что "приказали всем своим силам стоять у ворот Кабула, а не пытаться проникнуть в город".