Талибы взяли под контроль город к югу от Кабула

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Город Майданшахр, центр провинции Майдан-Вардак, находящийся к югу от Кабула, захвачен в воскресенье утром боевиками движения "Талибан" (запрещено в России), сообщил представитель радикального движения.

"Город Майданшахр, столица провинции Майдан-Вардак, также захвачена моджахедами, резиденция губернатора, штаб-квартира полиции, центральная тюрьма и все объекты находятся под полным контролем моджахедов. Враг бежал в Кабул, моджахедам досталось большое количество оружия, боеприпасов и техники", - сообщил в твиттере пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

Власти Афганистана не комментировали это заявление.

Ранее утром 15 августа талибы объявили, что в ночь на воскресенье под их контроль перешли еще два провинциальных центра, город Джелалабад, центр провинции Нангархар, на востоке Афганистана, а также Нили, столица провинции Дайкунди в центральном Афганистане. Информация о взятии этих городов подтверждается как заявлениями официальных представителей радикального движения, так и сообщениями, видеоматериалами пользователей в социальных сетях. Афганские власти пока не комментировали происходящее.

Накануне вечером радикальное исламское движение "Талибан" заявило, что под их контроль перешли центры девяти провинций.