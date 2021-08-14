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Передовые отряды талибов замечены в 11 км от Кабула

Передовые отряды талибов замечены в 11 км от Кабула
Афганские семьи, бегущие от талибов, в Кабуле
Фото: Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Боевики из движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили в субботу Мазари-Шариф - административный центр афганской провинции Балх, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на члена местного парламента.

Балх находится на севере Афганистана, граничит с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменией.

По информации агентства, сначала в Мазари-Шарифе прекратили сопротивление армейские подразделения, они сдались талибам. Это подорвало боевой дух местных ополченцев, и они также согласились сдаться.

Мазари-Шариф - четвертый по величине город в Афганистане.

Афганистан Талибан Кабул

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