Передовые отряды талибов замечены в 11 км от Кабула

Афганские семьи, бегущие от талибов, в Кабуле Фото: Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Боевики из движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) захватили в субботу Мазари-Шариф - административный центр афганской провинции Балх, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на члена местного парламента.

Балх находится на севере Афганистана, граничит с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменией.

По информации агентства, сначала в Мазари-Шарифе прекратили сопротивление армейские подразделения, они сдались талибам. Это подорвало боевой дух местных ополченцев, и они также согласились сдаться.

Мазари-Шариф - четвертый по величине город в Афганистане.