США решили за 72 часа полностью эвакуировать посольство в Кабуле

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Власти США намерены за 72 часа вывезти всех своих сотрудников из посольства в Кабуле, сообщает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Большинство дипломатов вернутся на родину, а небольшая группа пока что останется работать в международном аэропорту Кабула.

CNN отмечает, что, таким образом, американская администрация решила значительно ускорить процесс эвакуации дипломатов из Афганистана.