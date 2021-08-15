США призвали талибов не входить в Кабул до эвакуации американцев

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад обратился с призывом к движению "Талибан" (запрещено в РФ) не входить в Кабул, пока из афганской столицы не эвакуируют американских граждан и прочих лиц, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

По словам неназванного высокопоставленного представителя властей США, Халилзад - глава американской делегации на мирных переговорах в Дохе с талибами - указал на необходимость эвакуировать свыше 10 тыс. граждан США, включая американских граждан афганского происхождения, а также сотрудников посольства, переводчиков и других афганцев, работавших на американскую администрацию.

В ответ представители талибов потребовали от США прекратить авиаудары по их боевикам.

The New York Times отмечает, что неясно, как быстро у США получится завершить эвакуацию из Кабула, и возможно ли это вообще.

Тем временем, по данным агентства Associated Press (AP), ранее в Кабуле можно было увидеть, как бронированные джипы дипмиссии США выезжали из района посольства. Несколько часов спустя на территорию посольства стали садиться военные вертолеты США.

Однако, по данным AP, власти США пока не подтверждали начало эвакуации персонала посольства.

Два американских военных источника сообщили агентству на условиях анонимности, что посольские сотрудники начали в срочном порядке сжигать секретные документы.