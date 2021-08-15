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Байден предупредил, что армия США ответит талибам в случае нападения

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден предупредил, что американские военные будут готовы дать решительный ответ в случае нападения на них боевиков из движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане.

"Мы предупредили представителей талибов в Дохе, что в случае любых их действий в Афганистане, ставящих под угрозу наши людей и нашу миссию, мы дадим быстрый и сильный военный ответ", - говорится в его заявлении, опубликованном Белым домом.

Байден отметил, что попросил госсекретаря США Энтони Блинкена оказывать поддержку президенту Афганистана Ашрафу Гани "и другим афганским политическим лидерам в то время, как они стремятся остановить кровопролитие и добиться политического решения кризиса".

Президент США в очередной раз подтвердил, что не намерен оставлять американские войска на афганской территории.

"Я стал четвертым президентом, командующим войсками США в Афганистане. Нас было два республиканца и два демократа. И я не хотел бы и не буду "передавать" эту войну пятому президенту", - заявил он.

За последние дни талибы добились колоссальных успехов, установив контроль уже более чем над 20 из 34 афганских провинций. Талибы удерживают все крупные города страны, кроме Кабула. Сама афганская столица постепенно оказывается в создаваемом талибами кольце окружения. Передовой отряд талибов в субботу был замечен всего в 11 км от окраин Кабула.

Изначально США и их союзники планировали до конца августа завершить вывод своих сил из Афганистана. Однако очень быстрое продвижение талибов изменило ситуацию. Некоторые западные страны на время вновь перебрасывают войска в Кабул, чтобы помочь эвакуировать оттуда иностранцев и тех афганцев, которым предоставили убежище за рубежом. Военные США и Великобритании охраняют аэропорт Кабула.

США Афганистан Талибан Джо Байден

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