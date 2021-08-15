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Франция перенесет свое посольство в аэропорт Кабула

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В связи с быстрым ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане французское правительство решило переместить свое посольство на территорию аэропорта Кабула, который еще функционирует и через который эвакуируются находящиеся в стране французы, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Из-за чрезвычайно быстрой деградации ситуации с безопасностью в Афганистане, французское правительство приняло решение перенести свое посольство на территорию аэропорта Кабула", - говорится в его заявлении, опубликованном в воскресенье.

Как отмечается, "эти операции по методической эвакуации наших сограждан продолжаются неделю и специальный рейс был зафрахтован с 16 июля в связи с многочисленными призывами министерства к нашим согражданам покинуть страну".

При этом Ле Дриан подчеркнул, что "Франция не забывает тех, кто работал для нее".

Он сообщил, что с мая благодаря заблаговременному планированию афганские служащие французских структур в Афганистане, которым могла угрожать смена режима в стране, принимались во Франции вместе с семьями. Всего более 600 человек.

Афганистан кабул Франция

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