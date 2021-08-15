Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 15.08В России 6 600 836+21 624В мире 206 807 509+552 966

СМИ узнали о вылете президент Афганистана в Таджикистан

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани вылетел в Таджикистан, сообщило в воскресенье иранское агентство Tasnim.

Агентство опубликовало в твиттер видео вылета Гани на самолете афганской авиакомпании Kam Air. Власти Таджикистана не комментируют это сообщение.

Ранее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла подтвердил, что Гани покинул страну. "То, что бывший президент покинул страну, оставил народ и страну в таком состоянии, Бог ему судья, и народ даст ему оценку", - заявил он в своем видеообращении к населению страны.

Абдулла призвал жителей Кабула не подаваться панике, а талибов (движение "Талибан" запрещено в России - ИФ) не входить в город до политического решения проблемы, "чтобы развитие ситуации не привело к потерям среди мирного населения, к нанесению ущерба им".

Он также призвал силы безопасности и обороны обеспечить безопасность жителей.

Ранее в воскресенье пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко сообщил "Интерфаксу", что, по информации российской стороны, Гани бежал из президентского дворца.

Хроника 18 июля – 15 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Ашраф Гани Таджикистан

Новости по теме

Новости

На Украине завели дело об убийстве после гибели мэра Кривого Рога

На Украине завели дело об убийстве после гибели мэра Кривого Рога
Афганистан во власти талибов

Телеканал CNN сообщил о входе талибов в Кабул

В партии ОПЗЖ сообщили о гибели мэра Кривого Рога Павлова

В Вашингтоне сочли выполненной свою основную цель в Афганистане

В Вашингтоне сочли выполненной свою основную цель в Афганистане
Афганистан во власти талибов

В посольстве РФ сообщили о побеге Гани из президентского дворца

В посольстве РФ сообщили о побеге Гани из президентского дворца
Афганистан во власти талибов

Жители Кабула предпринимают попытки бежать из города до прихода талибов

Талибы заявили о завершении окружения Кабула

Талибы посчитали, что иностранцы в Кабуле должны зарегистрироваться или уехать

Афганистан во власти талибов

Президент Афганистана Гани сложит полномочия в ближайшие часы

Афганистан во власти талибов

Косачев не исключил договоренностей талибов с ИГИЛ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');