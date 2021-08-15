СМИ узнали о вылете президент Афганистана в Таджикистан

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани вылетел в Таджикистан, сообщило в воскресенье иранское агентство Tasnim.

Агентство опубликовало в твиттер видео вылета Гани на самолете афганской авиакомпании Kam Air. Власти Таджикистана не комментируют это сообщение.

لحظه خروج #اشرف_غنی از افغانستان و حرکت به تاجیکستان pic.twitter.com/evBnbSKjjr — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) August 15, 2021

Ранее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла подтвердил, что Гани покинул страну. "То, что бывший президент покинул страну, оставил народ и страну в таком состоянии, Бог ему судья, и народ даст ему оценку", - заявил он в своем видеообращении к населению страны.

Абдулла призвал жителей Кабула не подаваться панике, а талибов (движение "Талибан" запрещено в России - ИФ) не входить в город до политического решения проблемы, "чтобы развитие ситуации не привело к потерям среди мирного населения, к нанесению ущерба им".

Он также призвал силы безопасности и обороны обеспечить безопасность жителей.

Ранее в воскресенье пресс-атташе посольства РФ в Кабуле Никита Ищенко сообщил "Интерфаксу", что, по информации российской стороны, Гани бежал из президентского дворца.