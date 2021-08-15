В Кабуле введут комендантский час

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в воскресенье объявил, что в целях предотвращения хаоса и сохранения жизни горожан в Кабуле вступает в силу комендантский час, сообщило агентство Khaama Press.

Комендантский час будет действовать с 21:00, он касается всех районов города.

Министр также попросил жителей сохранять спокойствие и выполнять распоряжения властей.

Ранее пресс-секретарь движения "Талибан" (запрещено в России) Забихулла Муджахид заявил, что под контролем талибов находятся некоторые районы Кабула. Как он написал в твиттере, был отдан приказ войскам войти в районы города, "из которых ушел противник", так как "существует риск кражи и ограбления".

Муджахид подтвердил, что утром движение заявляло о выводе своих сил из города.

Как он отметил, "но теперь появились сообщения о том, что в некоторых районах в Кабуле полиция оставила свою работу по обеспечению безопасности, министерства были эвакуированы, а сотрудники службы безопасности из администрации Кабула бежали".