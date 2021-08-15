Посол Великобритании останется в Кабуле

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Британские власти не намерены эвакуировать своего посла из афганской столицы, сообщает CNN со ссылкой на МИД Великобритании.

"Учитывая ситуацию в Афганистане, мы снизили там наш уровень дипломатического присутствия. Однако наш посол остается в Кабуле и власти Великобритании продолжают помогать британцам и афганским сотрудникам нашего посольства", - заявил телеканалу представитель британского МИД.

Ранее сообщалось, что США проводят эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле. Со здания американской дипмиссии уже спущен флаг США.