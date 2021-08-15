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Лондон сворачивает свою дипмиссию в Афганистане из-за наступления талибов

Британский посол в Кабуле вернется на родину до вечера понедельника

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Великобритания в ближайшие дни вывезет из Афганистана своего посла и сотрудников посольства на фоне приближения боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ) к Кабулу и сообщений о неизбежном захвате афганской столицы талибами, сообщают британские СМИ.

По данным The Sunday Telegraph, британский посол вернется на родину не позднее вечера понедельника. К вечеру субботы в Афганистане оставались несколько десятков британских чиновников и дипломатов, а в начале текущей недели их было около 500, отмечает газета.

The Sunday Times, ссылаясь на источники в правительстве, пишет, что Великобритания после эвакуации посольства не планирует сохранять свое дипломатическое присутствие в Афганистане.

Великобритания, США и другие западные державы ускорили эвакуацию своих посольств в Афганистане из-за стремительного наступления талибов. По оценкам военных экспертов, аэропорт Кабула может быть захвачен раньше, чем предполагалось, и тогда эвакуация станет практически невозможной. Передовой отряд талибов в субботу был замечен в 11 километрах от Кабула.

За последние дни талибы добились колоссальных успехов, установив контроль над более 20 из 34 афганских провинций. Талибы удерживают все крупные города страны, кроме Кабула. Афганская столица постепенно оказывается кольце окружения.

Изначально США и их союзники планировали завершить вывод своих сил из Афганистана до конца августа, но быстрое продвижение талибов изменило ситуацию. Ряд стран на время вновь перебрасывают войска в Кабул, чтобы помочь эвакуировать оттуда иностранцев и тех афганцев, которым предоставили убежище за рубежом.

Так, в четверг Лондон объявил, что направляет 600 военнослужащих, чтобы обеспечить безопасность эвакуации британских дипломатов и служащих, а также местных граждан, которые сотрудничали с ними и работали в британских учреждениях в Афганистане.

Великобритания Афганистан Кабул Талибан

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