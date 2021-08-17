Эвакуированных из Афганистана 45 французов ждут во вторник в Париже

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Париж позднее во вторник прилетит самолет с первой группой из 45 человек, эвакуированных из Афганистана, сообщает BFMTV cо ссылкой на Минобороны Франции. Это граждане Франции и стран-партнеров, которых вывезли из Кабула французские военные.

Самолет Airbus A310 с этой группой уже вылетел из Абу-Даби. В дальнейшие дни военные планируют еще ряд спецрейсов, чтобы вывезти во Францию всех сограждан, а также граждан Афганистана, которые работали на французские дипмиссии и другие организации и опасаются репрессий со стороны талибов (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено).

15 августа талибы заняли Кабул. 16 августа сообщалось, что Финляндия и Италия уже вывезли своих граждан из Афганистана.

С понедельника контроль за аэропортом Кабула перешел к американским военным, которые занялись организацией эвакуации. Сообщалось, что 16 августа американцы вывезли 640 человек на самолете Boeing C-17, предназначенном для перевозки гораздо меньшего количества людей, а посол Великобритании в Афганистане Лори Бристоу решил повременить с отъездом и лично начал выдавать британские визы людям в аэропорту.

Отправку рейсов затрудняли люди, которые пытались штурмовать самолеты и выбегали на взлетную полосу. Из-за этого в Кабуле не смогли сесть два военных самолета из Чехии. МИД Германии подтвердил утром, что самолет бундесвера смог вывезти ночью семь человек в условиях хаоса и перестрелок вокруг аэропорта.