Аэропорт Кабула закрыли для коммерческих авиарейсов

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Кабула в воскресенье прекратил принимать коммерческие авиарейсы, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей военных США.

В то же время эвакуация из Кабула силами американских военных продолжается.

Ранее сообщалось, что США проводят эвакуацию сотрудников посольства в Кабуле. Со здания американской дипмиссии уже спущен флаг США.

Также стало известно, что некоторые авиакомпании приняли решение изменить маршруты своих рейсов и прекратить полеты в воздушном пространстве Афганистана.

15 августа отряды талибов ("Талибан - запрещенная в РФ террористическая организация) вошли в Кабул. Под контролем боевиков оказалась практически вся территория страны. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани вылетел в Таджикистан, сообщают СМИ.