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США перебросят в Афганистан дополнительно 1 тысячу военных

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Пентагон санкционировал отправку в Афганистан дополнительно 1 тысячу военнослужащих, сообщают западные СМИ.

Речь идет о бойцах 82 воздушно-десантной дивизии США.

Таким образом, временный контингент США в этой стране будет насчитывать 6 тысяч человек. Их задача - обеспечить из аэропорта Кабула эвакуацию иностранцев и получивших убежище за рубежом афганцев.

Это решение Пентагон принял на фоне того, что бойцы движения "Талибан" (запрещено в РФ), по состоянию на вечер воскресенья постепенно завершают взятие под контроль Кабула. Все остальные крупные афганские города - также под контролем талибов.

Ранее аэропорт Кабула закрыли для коммерческих авиарейсов. В то же время эвакуация из Кабула силами американских военных продолжается.

Хроника 18 июля – 15 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Талибан

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