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Авиакомпании начали менять маршруты для обхода Афганистана

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Некоторые авиакомпании приняли решение изменить маршруты своих рейсов и прекратить полеты в воздушном пространстве Афганистана из-за обострившегося кризиса в этой стране, сообщают СМИ.

В частности, британская авиакомпания British Airways обязала пилотов избегать полетов над Афганистаном.

Нидерландская KLM также приняла такое решение и предупредила пассажиров, вылетающих из Нидерландов, в том числе в Дели и Бангкок, о том, что из-за изменения маршрута время полета будет более длительным.

СМИ отмечают, что, вероятно, другие авиакомпании также введут подобное ограничение, поскольку воздушное пространство Афганистана активно используется многими компаниями при полетах в Азию и в обратном направлении.

15 августа стало известно, что отряды талибов ("Талибан - запрещенная в РФ террористическая организация) вошли в Кабул. Под контролем боевиков оказалась практически вся территория страны. Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани вылетел в Таджикистан, сообщают СМИ.

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