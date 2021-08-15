Талибы взяли под контроль Кабул за исключением территории аэропорта

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Афганские военные и сотрудники полиции не пытаются удерживать под контролем ситуацию в Кабуле и покинули свои КПП, сообщают в воскресенье вечером находящиеся в афганской столице западные журналисты.

На улицах видны транспортные средства, брошенные военными и полицейскими, а также - брошенные правительственные автомобили. В ряде случаев военнослужащие армии Афганистана просто переодеваются в штатское и покидают расположение своих частей. Сообщений о существенном организованном сопротивлении продвижению мятежников в городе не поступало.

Реальный контроль в городе в такой ситуации осуществляют именно талибы ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация), отмечают журналисты. В частности, талибов заметили уже и на подступах к международному аэропорту Кабула: они ездят на внедорожниках и мотоциклах. Периодически слышна стрельба.

Подступы к аэропорту пока что еще охраняет афганская армия. Безопасность самого аэропорта обеспечивают военные США и их союзники.

Ранее стало известно, что Пентагон санкционировал отправку в Афганистан дополнительно 1 тысячу военнослужащих.