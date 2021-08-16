Аэропорт Кабула прекратил отправлять и принимать самолеты

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы.

Администрация аэропорта призвала пассажиров не приезжать, "чтобы предотвратить грабежи и беспорядки", как передают местные СМИ.

Как сообщает BBC News, американские военные взяли аэропорт и управление полетами под свой контроль, чтобы обеспечить эвакуацию сограждан. Весь персонал дипмиссий США перевезен в аэропорт.

В воскресенье появились сообщения со ссылкой на американских военных, что международный аэропорт Кабула прекратил принимать коммерческие авиарейсы. В этот день в аэропорт направились тысячи людей, которые хотели покинуть страну, захваченную талибами (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено).

Another day begins in Kabul, a sea of people rushing into the Kabul airport terminal. #AFG pic.twitter.com/UekpGJ2MWd — Jawad Sukhanyar (@JawadSukhanyar) August 16, 2021