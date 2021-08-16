Талибы начали обсуждать создание инклюзивного исламского правительства

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Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Члены движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) ведут переговоры, направленные на формирование "открытого и инклюзивного исламского правительства", сообщает агентство Associated Press.

"Боевики ведут переговоры, направленные на формирование открытого, инклюзивного исламского правительства", - заявил представитель талибов агентству.

Высокопоставленный член "Талибана" мулла Барадар заявил, что теперь, после захвата наибольшей части территории страны, им предстоит сложная задача: оправдать ожидания народа Афганистана.

Он указал, что именно сейчас начинается "настоящее испытание" для талибов, поскольку движение должно "оправдать ожидания" народа и "служить ему, решая его проблемы".

Барадар также назвал последние события в Афганистане крупнейшим достижением моджахедов, которому нет равных в мире.

Al Jazeera сообщает, что "Талибан" считает войну в Афганистане, завершенной.

"Мы добились того, к чему стремились: свободы и независимости нашего народа", - приводит телеканал слова представителя бюро талибов в Дохе.

Поэтому, по словам собеседника "Аль-Джазиры", мятежники считают, что "война закончилась".

Представитель талибов заверил, что его движение не намерено вмешиваться в дела других стран.

"Мы не вмешиваемся в дела других и не допустим, чтобы кто-то вмешивался в наши дела", - сказал он.

По его словам, талибы позже определятся с "типом и формой" нового правительства страны.

По состоянию на вечер воскресенья талибы, согласно сообщениям СМИ, установили контроль почти над всей территорией Афганистана. Международный аэропорт Кабула пока остается под контролем американских военных: они проводят там эвакуацию иностранцев и некоторых афганских граждан.

Ранее сообщалось, что талибы собираются провозгласить в Кабуле Исламский эмират Афганистан. Именно так страна называлась до того, как в результате военной операции США талибы лишились власти в 2001 году.