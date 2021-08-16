Трамп назвал ситуацию в Афганистане поражением Байдена

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, не справившись с ситуацией в Афганистане, потерпел одно из самых жестоких поражений в американской истории, заявил бывший президент Дональд Трамп.

"То, что Байден натворил с Афганистаном - это нечто легендарное. Это войдет в историю, как одно из наиболее жестоких поражений в американской истории", - цитируют западные СМИ заявление экс-президента США.

Изначально именно Трамп договорился с движением "Талибан" (запрещено в РФ) о полном выводе, на определенных условиях, американского воинского контингента из Афганистана. В обмен на это талибы обязывались, среди прочего, бороться против терроризма, проводить межафганский диалог для перемирия и мирного решения кризиса.

Реализация этого соглашения, в основном, стала задачей не Трампа, а уже администрации Байдена: в итоге она решила не отказываться от этих договоренностей, но перенесла на несколько месяцев завершение вывода войск с афганской территории.

Талибы, со своей стороны, активизировали атаки на правительственные войска: эта тенденция была видна еще при Трампе, однако при Байдене - значительно усилилась. Апофеоз наступил ранее в августе 2021 года: талибы начали захват крупных афганских городов, причем зачастую добивались победы без серьезных боев. В воскресенье мятежники окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья бойцы "Талибана" вошли в город и теперь, в целом, контролируют его.

Военные США обеспечивают безопасность аэропорта Кабула, где происходит эвакуация из Афганистана иностранцев, а также - некоторых афганцев, получивших убежище за рубежом.

В нынешней американской администрации, пытаясь объяснить происходящее в Афганистане, в последние месяцы часто напоминали, что "унаследовали" эту проблему от прежней администрации. Тем не менее, наблюдатели отмечают, что именно Байден, а не Трамп, отвечал, к примеру, за организацию вывода войск и за то, чтобы просчитать последствия. Западные СМИ и некоторые эксперты подчеркивают, что скорость и легкость, с которыми талибы отвоевали Афганистан, судя по всему, стали неожиданностью для нынешних американских властей.

По состоянию на вечер воскресенья талибы, согласно сообщениям СМИ, установили контроль почти над всей территорией Афганистана. Международный аэропорт Кабула пока остается под контролем американских военных: они проводят там эвакуацию иностранцев и некоторых афганских граждан.