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США намерены побыстрее вывезти людей из аэропорта Кабула

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американские военные нацелены на то, чтобы быстро завершить эвакуацию людей из аэропорта Кабула, после чего - завершат вывод войск из Афганистана, положив конец продлившейся 20 лет войне, заявил в понедельник президент США Джо Байден.

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"Речь идет о краткосрочной операции. Ее цель ограничена: провести эвакуацию", - сказал он в Белом доме.

По словам Байдена после этого "завершится вывод войск и война завершится". США проводят эвакуацию из аэропорта Кабула иностранцев, а также афганцев, получивших убежище за рубежом. В других частях Афганистана у США сейчас войск нет.

Талибы (движение "Талибан", запрещено в РФ) начали активные боевые действия в Афганистане с мая на фоне начавшегося вывода из страны войск США и их союзников. Силы "Талибана", вошедшие в воскресенье в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной. Сообщалось, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны.

Хроника 18 июля – 17 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Джо Байден Афганистан Кабул

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