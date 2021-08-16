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СМИ сообщили, что Гани улетел в Оман

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Покинувший Афганистан в минувшее воскресенье президент Ашраф Гани улетел в Оман после непродолжительного пребывания в Душанбе, сообщает таджикская служба "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом) - Радио Озоди со ссылкой на источники, близкие к властям Таджикистана.

По его данным, авиационные власти Таджикистана согласовали с руководством Узбекистана, Туркменистана и Ирана полет самолета Ашрафа Гани через территории этих стран, утверждают источники этого СМИ.

Кроме того, передает Радио Озоди, Рохила Дустум, дочь маршала Абдурашида Дустума, председателя Национального исламского движения Афганистана, накануне написала в фейсбуке, что самолет Гани некоторое время кружил над Душанбе, после чего взял курс в сторону Омана.

Ранее телеканал Kabul News в своем твиттере также сообщил о том, что Гани отправился в Оман.

В понедельник МИД Таджикистана опроверг сообщения о том, что Гани посещал республику в минувшие выходные.

В воскресенье талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Гани покинул страну.

Хроника 18 июля – 16 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Ашраф Гани

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