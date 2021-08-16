МИД Таджикистана опроверг сообщения о посадке Гани на территории страны

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло сообщения о том, что президент Афганистана посещал республику в минувшие выходные.

"Самолет с господином Мухаммадом Ашрафом Гани не входил в воздушное пространство Таджикистана и не совершал посадку на территории страны. Следует также отметить, что таджикская сторона не получала соответствующий запрос от афганской стороны", - говорится в официальном заявлении МИД Таджикистана.

Ранее иранское агентство Tasnim писало об отлете Гани в Таджикистан. После этого The New York Times со ссылкой на источник в делегации правительства Афганистана на переговорах в Дохе сообщала о том, что Гани направился воздушным бортом в Узбекистан. При этом источник "Интерфакса" рассказал, что Ташкент не получал обращений о принятии самолета президента Афганистана.

Президент Афганистана заявил, что покинул Кабул, чтобы не допустить кровопролития.

"Талибан" (движение, запрещенное в России) ясно дало понять, что готово провести кровавое нападение на весь Кабул и жителей Кабула, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", - написал Гани в Фейсбуке.