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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Подтверждение в гидродинамике рекомендации ВОЗ о мытье рук, органоид мозга с реагирующими на свет глазами, а также новый рекорд по количеству знаков числа "пи"

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: Aditya Saputra/INA Photo Agency/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Физик из США построил первую механическую модель мытья рук и подтвердил рекомендацию ВОЗ о том, что на это нужно тратить не менее 20 секунд. Несмотря на 170-летнюю историю этой процедуры, физики ни разу не интересовались тем, как это происходит. За доставку химического агента к патогенам на поверхности рук отвечают законы гидродинамики, и потому исследования в этой области также необходимы. Американский физик показал, что эффективность мытья зависит от скорости движения рук относительно друг друга и от времени самого процесса.

- Швейцарские математики рассчитали 62,8 триллиона знаков числа "пи" . За 108 дней с помощью суперкомпьютера они побили рекорд американца, вычислившего ранее 50 трлн знаков после запятой у числа "пи", у него процесс занял 8 месяцев.

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- Немецкие биологи впервые вырастили в лаборатории органоид мозга с зачатками глаз, реагирующими на свет. Это новый шаг в создании in vitro миниатюрных моделей мозга. Глазные пузыри на этой модели мозга начали развиваться самопроизвольно с 30 дня и оформились через два месяца. Клетки глазных пузырей реагировали на свет электрической активностью. В будущем выращенные в лаборатории глазные пузыри могут помочь в изучении наследственных заболеваний глаз и тестировании лекарств.

- Корпускулярно-волновой дуализм фотона подтвердили экспериментально. Физики из Южной Кореи подтвердили справедливость соотношений, описывающих то, в какой степени фотон может быть интерпретирован как частица или волна.

- На территории Кремля средневекового города Переяславля-Рязанского (ныне Рязань) археологи впервые обнаружили берестяную грамоту. Размеры артефакта составили 8×3–2,5 сантиметра. От грамоты сохранились лишь две нижние строки текста. Находку датировали рубежом XIV–XV веков. Благодаря ей Переяславль-Рязанский стал 13 городом, где были сделаны аналогичные находки.

- Почему врачи почти за 220 лет так и не смогли сделать из "веселящего газа" настоящее лекарство и на что они надеются теперь - разбирался сайт N+1. Между тем, как именно закись азота "веселит", никто в XIX веке объяснить не мог; более того, и сейчас это ясно не до конца.

- В этом материале N+1 рассказал о естественных мумиях: среди них римский всадник, алтайская целительница и человек медного века, который пытался с боем уйти от преследователей в Альпы.

N+1 дайджест

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