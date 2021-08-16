Афганский спецназ расформирован

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Корпус афганской национальной армии специального назначения объявлен расформированным, сообщила в понедельник пресс-служба элитного подразделения.

"До последнего момента спецназовцы не проявляли никакой халатности и делали все, что уважаемое руководство считало необходимым для спасения жизней и имущества афганского народа". - говорится в обращении.

В сообщении отмечается, что весь личный состав корпуса был уволен, а подразделение расформировано.

В воскресенье, 15 августа, талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.