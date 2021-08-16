WP cообщила о подкупе талибами афганских военных и чиновников

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Представители "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) с начала 2020 года начали подкупать афганских чиновников и военных, незаконно выкупая у них оружие, постепенно повышая уровень сделок, и это обеспечило движению быструю победу, пишет The Washington Post.

Афганский военный источник и чиновник из США рассказали изданию, что первые сделки заключались с мелкими правительственными чиновниками в деревнях. Официально это оформлялось как договоренность о прекращении огня, в действительности же талибы платили деньги за оружие правительственных войск.

За год эти договоренности перешли на уровень округов, а затем и столиц провинций Афганистана. В итоге летом 2021 года талибам без боя сдавались целые провинции.

"Талибан" финансово поддерживюат исламские фонды в странах Персидского залива, заявил "Эху Москвы" спецпредставитель президента Росссии по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Он добавил, что в последние годы оружие талибам никто не поставлял, "потому что в этом не было необходимости".

"Пока талибы воевали с правительственными войсками, они успешно покупали оружие со складов афганской армии и полиции, а также брали боеприпасы, а что-то брали в ходе боевых действий", - сказал российский дипломат.

На вопрос, как будет строиться бюджет Афганистана при талибах, он выразил надежду на то, что "сбежавшее правительство не увезло все деньги из бюджета". "Если что-то осталось, это будет основой бюджета, - добавил Кабулов. - "Афганистан никогда не был богатой страной, он будет жить по доходам. Очень надеюсь, что не по наркодоходам".