Поиск
Александр Яковлев выходит из КПСС

WP cообщила о подкупе талибами афганских военных и чиновников

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Представители "Талибана" (движение признано в России террористическим и запрещено) с начала 2020 года начали подкупать афганских чиновников и военных, незаконно выкупая у них оружие, постепенно повышая уровень сделок, и это обеспечило движению быструю победу, пишет The Washington Post.

Афганский военный источник и чиновник из США рассказали изданию, что первые сделки заключались с мелкими правительственными чиновниками в деревнях. Официально это оформлялось как договоренность о прекращении огня, в действительности же талибы платили деньги за оружие правительственных войск.

За год эти договоренности перешли на уровень округов, а затем и столиц провинций Афганистана. В итоге летом 2021 года талибам без боя сдавались целые провинции.

"Талибан" финансово поддерживюат исламские фонды в странах Персидского залива, заявил "Эху Москвы" спецпредставитель президента Росссии по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Он добавил, что в последние годы оружие талибам никто не поставлял, "потому что в этом не было необходимости".

"Пока талибы воевали с правительственными войсками, они успешно покупали оружие со складов афганской армии и полиции, а также брали боеприпасы, а что-то брали в ходе боевых действий", - сказал российский дипломат.

На вопрос, как будет строиться бюджет Афганистана при талибах, он выразил надежду на то, что "сбежавшее правительство не увезло все деньги из бюджета". "Если что-то осталось, это будет основой бюджета, - добавил Кабулов. - "Афганистан никогда не был богатой страной, он будет жить по доходам. Очень надеюсь, что не по наркодоходам".

Захваченный талибами Афганистан

10
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 16 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Кабул США Замир Кабулов

Новости по теме

Новости
Афганистан во власти талибов

В МИД РФ назвали неожиданным захват Кабула талибами

В МИД РФ назвали неожиданным захват Кабула талибами
Афганистан во власти талибов

МИД Таджикистана опроверг сообщения о посадке Гани на территории страны

МИД Таджикистана опроверг сообщения о посадке Гани на территории страны

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 августа

Александр Яковлев выходит из КПСС
Афганистан во власти талибов

Джонсон заявил о недопустимости признания движения "Талибан" легитимным

Джонсон заявил о недопустимости признания движения "Талибан" легитимным
Афганистан во власти талибов

В новое правительство Афганистана войдут не только талибы

Число жертв землетрясения на Гаити возросло почти до 1,3 тыс. человек

Трамп назвал ситуацию в Афганистане поражением Байдена

Афганистан во власти талибов

Талибы начали обсуждать создание инклюзивного исламского правительства

Талибы начали обсуждать создание инклюзивного исламского правительства
Афганистан во власти талибов

США перебросят в Афганистан дополнительно 1 тысячу военных

Афганистан во власти талибов

Ташкент не получал обращений о принятии самолета президента Афганистана

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');