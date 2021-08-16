Группировка "ХАМАС" поздравила талибов с захватом Афганистана

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Палестинская военизированная группировка "ХАМАС", которая с 2007 года контролирует Сектор Газа, поздравила движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) с быстрым захватом Афганистана, сообщает АР.

В своем заявлении "ХАМАС" приветствовал прекращение американской оккупации афганской земли и высоко оценил мужество талибов, возглавивших освободительную войну и победивших. Группировка отметила, что уход американцев подтверждает необходимость сопротивления народов, в том числе палестинского, для будущей победы, и пожелала жителям Афганистана дальнейших успехов.

АР напоминает, что "ХАМАС" выступает против существования государства Израиль. Группировка признана террористической в Евросоюзе, США и Израиле.

"Талибан" начал воевать за территории в Афганистане с мая 2021 года на фоне вывода из страны войск США и их союзников по НАТО. Со временем продвижение группировки становилось все более стремительным, в последние дни талибы брали одну за другой столицы провинций, часто без боя. 15 августа они захватили Кабул, вынудив президента Ашрафа Гани подать в отставку.