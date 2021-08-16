Таджикистан после сигнала SOS разрешил посадку самолетам с сотней афганских военных

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Таджикистан разрешил самолетам с афганскими военными совершить посадку в городе Бохтар на юге страны.

"Таджикистан получил сигналы SOS, после чего в соответствии с международными обязательствами страны было принято решение разрешить совершить посадку афганским военнослужащим в аэропорту города Бохтар", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в управлении информации и печати МИД Таджикистана.

"В аэропорту города Бохтар высадились более 100 военнослужащих из Афганистана", - уточнили в управлении.

В воскресенье, 15 августа, талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.