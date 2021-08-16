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Российские авиакомпании начали облетать Афганистан

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании, рейсы которых пролегают через воздушное пространство Афганистана, приняли решение с понедельника облетать эту страну, сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли.

Через воздушное пространство Афганистана в настоящее время летают только две авиакомпании - "Аэрофлот" и грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, уточнил источник. "С сегодняшнего утра эти авиакомпании решили не летать (через Афганистан - ИФ) в связи с НОТАМом (извещение, касающееся полетов - ИФ), изданным Пакистаном по просьбе Афганистана", - сказал он.

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В "Аэрофлоте" подтвердили, что компания будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически ограничения касаются только двух рейсов перевозчика - из Москвы в Дели и Бангкок, уточнил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

Ранее в понедельник сообщалось, что воздушное пространство над Кабулом было закрыто для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

В воскресенье отряды талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) вошли в Кабул.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 16 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Россия Афганистан

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