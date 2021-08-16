Российские авиакомпании начали облетать Афганистан

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании, рейсы которых пролегают через воздушное пространство Афганистана, приняли решение с понедельника облетать эту страну, сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли.

Через воздушное пространство Афганистана в настоящее время летают только две авиакомпании - "Аэрофлот" и грузовая авиакомпания AirBridgeCargo, уточнил источник. "С сегодняшнего утра эти авиакомпании решили не летать (через Афганистан - ИФ) в связи с НОТАМом (извещение, касающееся полетов - ИФ), изданным Пакистаном по просьбе Афганистана", - сказал он.

В "Аэрофлоте" подтвердили, что компания будут облетать воздушное пространство Афганистана. Фактически ограничения касаются только двух рейсов перевозчика - из Москвы в Дели и Бангкок, уточнил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

Ранее в понедельник сообщалось, что воздушное пространство над Кабулом было закрыто для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

В воскресенье отряды талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) вошли в Кабул.