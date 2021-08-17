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В Кабуле к вечеру разместят примерно 4 тыс. военнослужащих США

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Около 4 тысяч американских военнослужащих будут размещены на территории аэропорта Кабула к вечеру вторника, сообщил американский генерал Хэнк Тэйлор.

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По данным американских СМИ, на брифинге в Пентагоне Тэйлор заявил, что численность американских военных "к концу сегодняшнего дня" будет доведена примерно до 4 тыс.

Генерал также указал, что аэропорт Кабула "остается в безопасности". Он добавил, что "враждебных столкновений" с движением "Талибан" (запрещено в РФ) на фоне эвакуации людей из Афганистана не происходит.

При этом ранее в Пентагоне сообщали, что окончательная цель - довести контингент в аэропорту Кабула до примерно 6 тыс. человек. Эти военные должны будут эвакуировать из Афганистана иностранцев, а также афганцев, получивших убежище за рубежом. После этого, согласно плану, американские военные покинут афганскую территорию.

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Афганистан Кабул США

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