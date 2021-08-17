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Тысячи людей пытаются прорваться на территорию аэропорта Кабула

Тысячи людей пытаются прорваться на территорию аэропорта Кабула
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Возле международного аэропорта Кабула собрались тысячи людей, многие из них стараются прорваться на территорию воздушной гавани, откуда продолжается эвакуация иностранцев и других лиц из Афганистана, сообщил пакистанский журналист Ваджахат Казми, работающий на BBC и CNN.

"Многие из собравшихся пытаются преодолеть стену и спрыгнуть по другую ее сторону. Войска США - внутри аэропорта, а "Талибан" (террористическое движение, запрещено в России - ИФ), по сообщениям, размещается снаружи", - написал он в твиттере.

На приложенной видеозаписи можно увидеть афганцев, пытающихся перебраться через высокое заграждение.

Ранее Казми также сообщал, что боевики "Талибана" достигли окрестностей аэропорта; поступали сообщения о сильной стрельбе.

Кроме того, появилась видеозапись, на которой вооруженный человек без формы предупредительным выстрелом в стену заставляет взобравшегося на нее афганца ретироваться.

Талибы, согласно сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

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