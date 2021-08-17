Тысячи людей пытаются прорваться на территорию аэропорта Кабула

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Возле международного аэропорта Кабула собрались тысячи людей, многие из них стараются прорваться на территорию воздушной гавани, откуда продолжается эвакуация иностранцев и других лиц из Афганистана, сообщил пакистанский журналист Ваджахат Казми, работающий на BBC и CNN.

"Многие из собравшихся пытаются преодолеть стену и спрыгнуть по другую ее сторону. Войска США - внутри аэропорта, а "Талибан" (террористическое движение, запрещено в России - ИФ), по сообщениям, размещается снаружи", - написал он в твиттере.

На приложенной видеозаписи можно увидеть афганцев, пытающихся перебраться через высокое заграждение.

Hundreds and thousands of people outside the Kabul airport. Many of them trying to scale the wall and jump inside. US troops are present inside the airport while the Taliban are reportedly deployed outside.#Kabul #KabulAirport #Taliban #Afghanistan pic.twitter.com/ikDOEaSJRU — Wajahat Kazmi 🏴 (@KazmiWajahat) August 17, 2021

Ранее Казми также сообщал, что боевики "Талибана" достигли окрестностей аэропорта; поступали сообщения о сильной стрельбе.

Кроме того, появилась видеозапись, на которой вооруженный человек без формы предупредительным выстрелом в стену заставляет взобравшегося на нее афганца ретироваться.

Талибы, согласно сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.