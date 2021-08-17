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Второй немецкий самолет вывез из Кабула около 120 человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Экипажу второго немецкого транспортного рейса в Кабуле удалось больше, чем первому - самолет бундесвера A400M взял на борт для эвакуации уже не семь человек, а около 120, пишет Bild.

Среди пассажиров - граждане Германии и других стран НАТО. Экипажи получили разрешение сажать в самолет столько людей, сколько поместится, невзирая на наличие сидячих мест и ремней безопасности.

В миреТысячи людей пытаются прорваться на территорию аэропорта КабулаТысячи людей пытаются прорваться на территорию аэропорта КабулаЧитать подробнее

По сообщениям СМИ, в аэропорту Кабула царит хаос из-за того, что люди, опасаясь преследований талибов (представители запрещенной в РФ террористической организации "Талибан"), в панике двинулись туда, пытаясь покинуть страну.

В понедельник первый немецкий борт с трудом смог приземлиться из-за людей на посадочной полосе и вскоре улетел, взяв с собой лишь семерых человек, так как безопасная эвакуация граждан была невозможной.

Накануне были опубликованы видео, на которых видно, что люди в аэропорту Кабула цепляются за шасси военного самолета США, эвакуирующего людей, а затем падают с высоты на землю и разбиваются.

Афганистан Кабул Германия

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