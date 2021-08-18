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В Литве расследуют пересечение границы белорусскими пограничниками

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Литве началось досудебное расследование в связи с незаконным пересечением 12 сотрудниками погранслужбы Белоруссии границы с Литвой, сообщила BNS представитель Генпрокуратуры Рита Стундене.

По ее словам, инцидент расследуют сотрудники Службы охраны госграницы под руководством вильнюсских прокуроров.

Кроме того, правоохранительные органы Литвы проводят более масштабное досудебное расследование об инцидентах и незаконных действиях на границе с Белоруссией, однако пока "принято решение проводить это расследование отдельно", отмечает BNS. Стундене не исключила, что впоследствии их могут объединить в одно дело.

17 августа МВД Литвы сообщило, что в Шальчининкском районе 12 белорусских пограничников со щитами и в спецэкипировке силой вытеснили 35 мигрантов на территорию Литвы, но и сами нарушили границу. В министерстве эти действия расценили как провокацию.

После этого МИД Литвы направил Минску ноту протеста, а президент Гитанас Науседа заявил, что этот инцидент "еще раз доказывает, что режим Белоруссии занимается переброской нелегальных мигрантов через внешнюю границу ЕС, нарушая таким образом все имеющиеся международные нормы".

Литва Белоруссия Рита Стундене Генпрокуратура

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