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Таиланд разрешил привитым "Спутником V" россиянам въезжать в страну

Таиланд разрешил привитым "Спутником V" россиянам въезжать в страну
Фото: Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Власти Таиланда принципиально одобрили включение российской вакцины "Спутник V" в список вакцин, с прививкой которыми возможен въезд в страну, сообщает в среду посольство РФ в Таиланде.

"В ходе заседания 16 августа Национальный комитет по борьбе с COVID-19 в принципиальном плане одобрил включение "Спутник V" в перечень препаратов, наличие сертификата о вакцинировании которым позволяет прибывать в Таиланд по программе "песочница", - говорится в сообщении дипмиссии.

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Дипломаты подчеркивают, что детали и сроки вступления в силу упомянутого решения пока разрабатываются тайскими профильными ведомствами.

Тайские СМИ в понедельник сообщили, что в правительстве страны одобрили для всех провинций, готовых принимать туристов, возможность въезда с прививкой от коронавируса вакциной "Спутник V". Это должно устранить препятствия для прибытия российских гостей.

Сейчас в Таиланд могут въезжать только туристы, привитые вакцинами из списка Всемирной организации здравоохранения (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, AstraZeneca-SKBio, Johnson&Johnson, Sinopharm).

Въезд на Пхукет для привитых иностранных туристов без карантина открылся 1 июля в рамках правительственной программы "Песочница Пхукета".

Таиланд Спутник V

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