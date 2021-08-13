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В Таиланде закрывают достопримечательности из-за отсутствия туристов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Популярные у туристов объекты Таиланда вынуждены закрываться на неопределенный срок из-за отсутствия иностранных туристов и падения доходов, сообщает портал Nikkei Asia. Также закрываются рестораны, бары и гостинцы.

Так, популярный ночной рынок Бангкока Талад Рот Фай Ратчада объявил, что закрылся на неопределенный срок. Он должен был возобновить работу 1 августа после временной приостановки работы из-за введенных ограничений, однако теперь стало известно, что в ближайшей перспективе рынок не откроется.

Блошиный рынок с множеством разноцветных палаток был популярен у туристов: там можно было найти антиквариат, сувениры, различные винтажные вещи, а также сумки, обувь и электронику. На рынке также было много уличных киосков с продуктами и баров.

"Во время первой и второй волны коронавируса в марте и декабре 2020 года соответственно, рынок был закрыт. Третья волна ковида, начавшаяся в апреле этого года, распространение индийского штамма коронавируса и введение комендантского часа, запрещающего работать ночью, стали для Талад Рот Фай Ратчада приговором", - пишет издание.

Тигровый зоопарк Сирача в провинции Чонбури также вынужден закрыться на неопределенный срок после 24 лет бесперебойной работы. Ежегодно он принимал 1,5 млн туристов, больше всего из Китая, Вьетнама, Индонезии и России.

"В отсутствие иностранных туристов мы не можем продолжать бизнес. Мы считаем, что управление частным туристическим бизнесом, таким, как большой зоопарк, требует не только физических и умственных сил, но и финансовых вложений", - говорится на странице Синача в фейсбуке.

Как отмечает Nikkei Asia, в мае зоопарк пытался продать 11 слонов почти за $90 тысяч каждого, однако власти страны запретили это делать, поскольку слоны являются охраняемым видом. Сейчас около 5 тысяч других животных, среди которых тигры, крокодилы и верблюды, были переселены из зоопарка на другую территорию.

Как сообщает Nikkei Asia, доходы туристической индустрии Таиланда упали за прошлый год на 71%, а в первом полугодии 2021 года - на 74%. В "доковидные" времена доля туризма в ВВП страны составляла около 20%.

Правительство решило, что в октябре в страну начнут пускать привитых иностранны туристов. Чиновники рассчитывают на отложенный спрос со стороны иностранных туристов, и что осенью ситуация в отрасли улучшится.

Однако, как считают представители турбизнеса королевства, многие интересные туристические достопримечательности могут просто "не дожить" до этого момента. А в результате сокращение культурных и природных достопримечательностей может негативно сказаться на турпотоке и не удовлетворить запросы иностранцев.

В Таиланде за последнюю неделю ежедневно регистрировалось около 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Медленный темп вакцинации в стране пока не позволяет взять под контроль распространение коронавируса.

Провинция Пхукет, а также острова Самуи, Пханган и Тау полностью открыты для иностранных граждан, привитых от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ. Российские вакцины против COVID-19 в Таиланде пока не сертифицированы.

Внутренним туристам с 3 по 16 августа запрещено приезжать на Пхукет, за исключением экстренных случаев.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Бангкок Таиланд коронавирус Талад Рот Фай Ратчада Сирача Чонбури Пхукет

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