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Таиланд с 1 октября откроет для иностранных туристов Бангкок и Паттайю

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Таиланд с 1 октября планирует открыть для иностранных туристов еще ряд регионов, среди них - Бангкок, Паттайя, Хуахин и Чиангмай, сообщил на встрече с туроператорами в четверг руководитель службы маркетинга московского офиса туристического управления Таиланда (ТАТ) Константин Кинель.

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"Два важных события, произошедших этим летом - старт программы "Песочница Пхукета" 1 июля для вакцинированных туристов и старт программы "Самуй Плюс" 15 июля. В рамках программ для вакцинированных туристов открылись Пхукет и три острова провинции Сураттхани - Самуй, Пхан Нга и Тао. С 1 октября планируется открыть еще ряд регионов. Для российского рынка важно, что это Бангкок и Паттайя. Также важно, что это Чанг, Хуахин и Чиангмай, которые, может быть, не так популярны у российских туристов, как Бангкок и Паттайя, но тоже пользуются популярностью", - сказал он.

По словам Кинеля, до поездки в Таиланд туристам нужно получить сертификат о въезде, оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $100 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест. Во время пребывания в Таиланде туристы делают еще два или три теста в зависимости от продолжительности поездки.

"Система туризма построена на четком соблюдении стандартов, разработанных правительством. По стандарту SHA аккредитованы более 16 тыс. компаний - это отели и конгресс-залы, рестораны и кафе, развлекательные парки, зоопарки и музеи, транспортные компании, турагентства, торговые центры, расположенные в наиболее популярных у туристов провинциях", - добавил представитель ТАТ.

Страховку, включающую лечение COVID-19, по его словам, можно приобрести у российских и тайских страховых компаний. В Таиланде такую страховку предлагают около 20 страховщиков, стоит она 2,5-2,6 тыс. бат или около 5 тыс. рублей.

Отвечая на вопросы туроператоров, когда Таиланд снимет ограничения на въезд полностью, Константин Кинель подчеркнул, что у властей страны есть дорожная карта, в соответствии с которой открываются новые регионы, и по мере улучшения ситуации с эпидемиологической обстановкой с их стороны будут приниматься новые решения об открытии тех или иных регионов.

С 1 сентября власти Таиланда разрешили туристам, привитым от коронавируса российским препаратом "Спутник V", посещать острова Пхукет и Самуй без прохождения двухнедельного карантина.

Хроника 09 января 2020 года – 09 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Таиланд Бангкок Паттайя

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