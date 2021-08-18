США заявили, что не считают Гани существенной фигурой для Афганистана

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - США больше не считают существенной фигурой для Афганистана президента этой страны Ашрафа Гани, бежавшего в ОАЭ, заявила первый замгоссекретаря Уэнди Шерман.

"В Афганистане он больше не является существенной фигурой", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос о том, как Вашингтон воспринимает Гани.

Комментируя вопрос о реакции США на то, что Гани находится в ОАЭ, Шерман лишь отметила, что у Вашингтона с ОАЭ "хорошие отношения".

Афганский президент улетел из Афганистана 15 августа, когда движение "Талибан" (запрещено в РФ) уже контролировало почти всю его страну и готовилось взять под контроль и Кабул. Об уходе в отставку он не сообщал. В течение нескольких дней поступали разные неподтвержденные данные о том, куда именно он отправился. В среду стало известно, что он находится в ОАЭ.

Гани заявил, что он покинул страну лишь потому, что этого потребовали в его службе безопасности, и отверг обвинения в том, что он взял с собой большие суммы денег.