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Бежавший президент Афганистана Гани находится в ОАЭ

Бежавший президент Афганистана Гани находится в ОАЭ
Ашраф Гани
Фото: Wali Sabawoon/NurPhoto via Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Афганский президент Ашраф Гани, бежавший на днях из Кабула, находится в ОАЭ, сообщает МИД этой страны.

"МИД ОАЭ может подтвердить, что наша страна из гуманитарных соображений приняла на своей территории президента Ашрафа Гани и его семью", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ.

Гани покинул на самолете Афганистан 15 августа, когда движение "Талибан" (запрещено в РФ) уже контролировало почти всю его страну и готовилось взять под контроль и Кабул. Об уходе в отставку он не сообщал.

Агентство Associated Press передавало, что президент покинул страну лишь с узким кругом доверенных лиц, не предупредив об этом других политических лидеров страны, которые в то время вели переговоры о мирной передаче власти "Талибану".

В соцсетях Гани написал, что уехал из страны, чтобы спасти жизни афганцев, но не сказал, где именно он находится. "Если бы я остался, бесчисленное число моих сограждан могли бы умереть, а Кабул бы попал под угрозу разрушения, что привело бы к катастрофе для шести миллионов его жителей", - отметил он.

Ранее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла, прокомментировал отъезд Гани сдержанно, заявив, что "бог ему судья".

Ряд СМИ сообщал, что талибы еще до операции по захвату крупнейших афганских городов на переговорах по мирному урегулированию конфликта заявляли, что одним из главных их условием для прекращения войны будет уход Гани в отставку. В сообщениях отмечается, что сам президент наотрез отказывался рассматривать такой вариант.

Карьера Гани

Ашрафу Гани 72 года, наибольшую часть своей карьеры он построил за рубежом в академической среде американских университетов, работал во Всемирном банке несколько лет, вернулся в Афганистан в 2002 году. В течение двух лет он работал министром финансов. В 2006 году его кандидатуру выдвинули на пост генсека ООН после окончания срока Кофи Аннана, но он проиграл тогда Пан Ги Муну.

В 2009 году он впервые принял участие в президентских выборах, набрав 3% голосов избирателей. В 2014 году по итогам выборов объявил себя президентом, а его главный конкурент Абдулла Абдулла объявил президентом себя. США предложили Гани и Абдулле компромисс, и пост главы государства достался в итоге Гани, а для Абдуллы создали новую должность в правительстве. На выборах в 2019 году ситуация повторилась, и Гани в итоге сохранил за собой пост президента, а Абдулла Абдулла стал председателем Высшего совета национального примирения и отвечал за переговоры с талибами.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 18 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Ашраф Гани ОАЭ

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