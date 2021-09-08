Экс-президент Афганистана попросил прощения у народа

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Экс-президент Афганистана Ашраф Гани в среду попросил прощения у афганского народа за то, что покинул страну и не смог изменить ход развития ситуации с захватом страны движением "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Я приношу извинения афганскому народу за то, что не смог завершить все это по-другому", - говорится в заявлении, распространенном телеканалом Tolo News.

"Моя приверженность афганскому народу непоколебима, и она будет направлять меня до конца моей жизни", - добавил Гани.

Экс-президент подчеркнул, что покинуть Кабул было самым сложным решением в его жизни, однако он посчитал, что только так можно избежать кровопролития.

"Я решил, что это единственный способ не допустить использования оружия и спасти Кабул и 6 млн его жителей", - пояснил Гани.

Гани еще раз опроверг информацию о том, что забрал с собой миллионы долларов, принадлежащие афганскому народу, назвав эти обвинения ложными.

"Коррупция - это чума, которая изувечивала нашу страну на протяжении десятилетий, борьба с коррупцией была в центре внимания моих усилий как президента", - указал Гани.

Бегство Гани из Афганистана

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) в июле-августе захватили одну за другой почти все провинции Афганистана, и 15 августа вошли в Кабул. Гани и многие члены его правительства бежали из страны.

Местные СМИ сообщили, что сбежавший за рубеж Гани вывез с собой миллионы долларов наличными. СМИ Афганистана также сообщали, о том, что деньги и ценности, в том числе и антиквариат, вывезли с собой и другие чиновники правительства Гани.

Позднее экс-президент заявил, что иностранцы готовили покушение на его жизнь.

"Спустя короткое время после того, как меня вынудили покинуть Кабул, талибы и неизвестные лица, которые не владели языками нашей страны, вторглись в Арг (президентский дворец). Во время их вторжения в Арг им не было оказано никакого сопротивления. Они ходили по кабинетам и искали меня. Целью было повторение того позорного события, которое произошло 25 лет назад в Афганистане (возможно, имеется ввиду судьба бывшего главы государства Наджибуллы, жестоко убитого в 1996 году в Кабуле - ИФ)", - заявил Гани в видеообращении.

Гани также отметил, что покинул Кабул, чтобы не допустить кровопролития и разрушений. Он призвал жителей не верить тем, кто говорит, что президент их продал, и бежал ради своих финансовых интересов и спасения жизни.

"Я был принужден покинуть страну в таких условиях, что даже не имел возможности сменить тапки на туфли. Я не смог вывезти с собой самое дорогое богатство моей жизни: мои книги, записи и личный ноутбук. У меня не было никаких возможностей обсудить выезд из страны с международными силами, находящимися в стране, и это произошло стремительно под давлением сотрудников службы безопасности. Я был вынужден покинуть родину в одном костюме. Подробности, даст Бог, я доведу до вас позже", - обещал бывший глава государства.

Он также сообщил, что в настоящее время находится в ОАЭ.