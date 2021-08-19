Байден заявил, что уход США из Афганистана не мог не спровоцировать хаос

Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Уход американских военных из Афганистана не мог не спровоцировать хаос в этой стране, заявил президент США Джо Байден.

"Конечно, мы изучим этот вопрос. Тем не менее, нет, я не думаю, что был способ ухода оттуда, при котором не было бы хаоса", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Отвечая на вопрос о том, не допустили ли США провала при сборе и обработке разведданных, планировании и проведении вывода сил, Байден ответил: "Я не думаю, что тут был провал".

В последние дни в США СМИ и многие эксперты критикуют администрацию Байдена за то, что, судя по всему, она не смогла рассчитать, насколько быстро и легко движение "Талибан" (запрещено в РФ) способно захватить Афганистан.

Талибы 15 августа вошли в Кабул и заявили, что освободили Афганистан, считают войну завершенной. До этого на фоне вывода войск США и их союзников из Афганистана талибы провели масштабное наступление на афганские правительственные силы.