Талибы начали переговоры с бывшими руководителями Афганистана

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Член политического офиса движения "Талибан" (запрещено в России) в Кабуле Анас Хаккани и сопровождающие его лица встретились в среду по отдельности с экс-президентом (2004-2014 гг.) Афганистана Хамидом Карзаем, бывшим председателем Высшего совета по примирению Абдуллой Абдуллой и экс-спикером сената Фазалом Хади Муслимьяром, сообщили местные источники в соцсетях, опубликовав также фото с этих встреч.

Детали переговоров не приводятся. Ни талибы, ни другие участники переговоров пока не комментировали происходящее.

سرچینې وایي د طالبانو د قطر سیاسي دفتر غړي انس حقاني او ځینو نورو طالبانو په کابل کې له حامد کرزي او عبدالله عبدالله سره کتلي او خبرې یې کړي دي. pic.twitter.com/3Fn1VprkLZ — TOLOnews (@TOLOnews) August 18, 2021

Накануне пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что талибы выступают за создание правительства, в котором будет место и для их оппонентов. "Мы постараемся объединить в этом правительстве всех, даже тех, кто имел с нами противоречия", - сказалл представитель талибов.

Отвечая на вопрос, какова будет судьба политиков, которые находились в состоянии войны с талибами и теперь покинули страну, в том числе маршала Рашида Дустума, Муджахид отметил: "Мы не хотим, чтобы они были за рубежом. Это и их страна, Афганистан – наш общий дом, у нас общие ценности, общая страна, единая религия, единая нация".

"Мы хотим объединиться на основе наших общностей, быть вместе. Несмотря на то, что была война, были проблемы, мы объявили амнистию, что означает, мы не хотим иметь вражду ни с кем", - заверил Муджахид.

Талибы взяли под контроль всю территорию Афганистана и заняли его столицу Кабул 15 августа. Высокопоставленные чиновники, включая президента Афганистана Ашрафа Гани, бежали из страны.