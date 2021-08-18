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Талибы начали переговоры с бывшими руководителями Афганистана

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Член политического офиса движения "Талибан" (запрещено в России) в Кабуле Анас Хаккани и сопровождающие его лица встретились в среду по отдельности с экс-президентом (2004-2014 гг.) Афганистана Хамидом Карзаем, бывшим председателем Высшего совета по примирению Абдуллой Абдуллой и экс-спикером сената Фазалом Хади Муслимьяром, сообщили местные источники в соцсетях, опубликовав также фото с этих встреч.

Детали переговоров не приводятся. Ни талибы, ни другие участники переговоров пока не комментировали происходящее.

Накануне пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что талибы выступают за создание правительства, в котором будет место и для их оппонентов. "Мы постараемся объединить в этом правительстве всех, даже тех, кто имел с нами противоречия", - сказалл представитель талибов.

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Отвечая на вопрос, какова будет судьба политиков, которые находились в состоянии войны с талибами и теперь покинули страну, в том числе маршала Рашида Дустума, Муджахид отметил: "Мы не хотим, чтобы они были за рубежом. Это и их страна, Афганистан – наш общий дом, у нас общие ценности, общая страна, единая религия, единая нация".

"Мы хотим объединиться на основе наших общностей, быть вместе. Несмотря на то, что была война, были проблемы, мы объявили амнистию, что означает, мы не хотим иметь вражду ни с кем", - заверил Муджахид.

Талибы взяли под контроль всю территорию Афганистана и заняли его столицу Кабул 15 августа. Высокопоставленные чиновники, включая президента Афганистана Ашрафа Гани, бежали из страны.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 18 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Талибан Афганистан

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