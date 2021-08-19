Байден оставит военных в Афганистане до полной эвакуации всех граждан США

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что США готовы продлить пребывание в Афганистане своих военных и по истечении крайнего срока для вывода всех войск - 31 августа - до полного вывоза из страны всех американских граждан.

"Американцы должны понимать, что мы постараемся сделать это до 31 августа", - сказал он в интервью телеканалу АВС.

В то же время он добавил: "Если там будут американские граждане, мы останемся, чтобы вытащить их всех", - сказал Байден.

Президент сообщил, что в дополнение к 10 - 15 тысяч американцев, которых необходимо эвакуировать, в США хотят въехать также от 50 до 65 тыс. афганцев и их семей, что требует ускорения эвакуации.

"Это зависит от того, где в какой ситуации мы находимся, и сможем ли мы увеличить цифры (эвакуируемых - ИФ) до 5 - 7 тысяч в день. Если это так, то они все будут вывезены", - сказал Байден.

Он подчеркнул, что США обязались "вытащить всех, кого, на самом деле, мы можем вытащить, и всех, кого необходимо, и это - наша цель".

Президент признал, что не ожидал, что вывод американских войск из Афганистана вызовет нынешний хаос.

В ответ на вопрос ведущего, можно ли было избежать ошибок, которые привели к хаосу, Байден сказал: "Нет, я не думаю, что с этим можно было бы справиться таким образом. - Я не знаю, как это произошло".

"Теперь ясно, что я недооценил того, что случилось" - добавил он.

Президент отметил, что разведслужбы США предрекали падение режима афганского президента Ашрафа Гани к концу года, однако в администрации не было единого мнения по этому вопросу. В этих условиях администрация стояла перед выбором: выводить войска сейчас, или же продлить их присутствие.

"У меня был простой выбор. Если я скажу: "Мы останемся", тогда нам надо было быть готовыми к тому, чтобы ввести гораздо больше войск", - заявил Байден.

В последние дни в США СМИ и многие эксперты критикуют администрацию Байдена за то, что, судя по всему, она не смогла рассчитать, насколько быстро и легко движение "Талибан" (запрещено в РФ) способно захватить Афганистан.