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Талибан в ближайшее время объявит о системе госуправления Афганистана

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Будущее исламской системы Афганистана будет известно людям в ближайшие несколько дней, заявил в четверг официальный представитель движения "Талибан" (запрещено в России) член переговорной команды талибов в Дохе Вардак Альханафи.

По его словам, "сейчас много дискуссий" по этому вопросу.

"Все этнические группы и меньшинства в Афганистане увидят своих представителей в этой системе. Это будет сильная централизованная система на широкой основе, которая будет управлять всей страной", - заявил Альханафи в твиттере.

Накануне официальные представители талибов провели переговоры с бывшим председателем Высшего совета национального примирения Абдуллой Абдуллой, бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, бывшим спикером сената Фазл Аль-Хади Муслимьяром

Абдулла сообщил в Фейсбуке, что "высоко оценил присутствие ряда лидеров движения "Талибан" в своем доме и призвал их уделять приоритетное внимание безопасности, защите жизни, собственности, чести и достоинства людей".

"На данном этапе коллективная безопасность, жизнь и собственность людей должны быть главным приоритетом для всех нас", - подчеркнул Абдулла.

Ранее талибы начали обсуждать создание инклюзивного исламского правительства. Также стало известно о том, что они планируют объявить о создании Исламского эмирата Афганистан.

Хроника 18 июля – 19 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Талибан Вардак Альханафи

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