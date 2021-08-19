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Байден счел, что Сирия и восток Африки опаснее для США в плане терроризма, чем Афганистан

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Террористические угрозы из Сирии или Восточной Африки являются более серьезными для США, чем из Афганистана, сказал в интервью телеканалу ABC американский президент Джо Байден.

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"Существует гораздо более серьезная угроза для США из Сирии. Существует гораздо более серьезная угроза для США из Восточной Африки. Существуют гораздо более серьезные угрозы, исходящие из разных мест, чем из гор Афганистана", - сказал он.

"У нас нет (достаточно - ИФ) военных в Сирии, чтобы гарантировать - мы защищены", - продолжил президент.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) в четверг, когда в Афганистане празднуют День независимости, провозгласило победу над США.

США Джо Байден Афганистан

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