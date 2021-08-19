Две трети американцев сочли, что США не стоило воевать в Афганистане

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Войну в Афганистане посчитали нецелесообразной 65% жителей США. Об этом говорят данные опроса агентства Associated Press и Национального центра изучения общественного мнения NORC.

35% респондентов заявили, что война США в Афганистане стоила того, чтобы сражаться, остальные придерживаются противоположной точки зрения.

Такая же картина наблюдалась при опросе американцев о начавшейся в 2003 году военной кампании США в Ираке.

Внешнюю политику президента Джо Байдена в ходе нынешнего опроса одобрили 47% респондентов, его политику в сфере национальной безопасности – 52%.

Примерно половина респондентов выразила серьезную обеспокоенность угрозами для США со стороны экстремистских групп, базирующихся вне американской территории. Порядка двух третей респондентов беспокоят угрозы со стороны экстремистов внутри США.

Опрос проходил 12 - 16 августа, в нем приняли участие 1729 совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составила 3,2%.

В настоящее время движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), согласно сообщениям СМИ, установило контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.