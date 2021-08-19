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Новости о "Северном потоке 2" дали Европе скидку на газ в $100. Обзор

Новости о "Северном потоке 2" дали Европе скидку на газ в $100. Обзор
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Европа на этой неделе получила (а поскольку топливо торгуется на европейских хабах - сама же себе и предоставила) скидку на газ порядка 100 долларов за тысячу кубометров на новостях о "Северном потоке 2". Это произошло ровно за день до визита в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель.

Цена

А ведь только в понедельник цена газа в Европе ещё взлетала до $585 за тысячу кубометров. Триггером стал совершенно предсказуемый отказ "Газпрома" от бронирования дополнительных мощностей украинского транзита на сентябрь.

В четверг же цена падала до $482 на комментариях "Газпрома" не только о том, что "Северный поток 2" начнёт работу в 2021 году, но и на осознанной оценке прокачки газа по нему в текущем году. Позднее цена восстановилась до примерно $500.

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Днем ранее рынок уже тестировал влияние запуска "Северного потока 2". Правда, это было сделано на основе ошибочной технической информации, не нашедшей подтверждения. В данных германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL, появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали - Libmin II. Эту информацию оперативно опроверг представитель Gascade. Цена газа на этих сообщениях достигала $515 за тысячу кубометров.

ФРГ

Умиротворение на рынке от частичного удаления из цены панической премии за незапуск "Северного потока 2" вызвало сообщение российской компании с нарочито нейтральным заголовком "Газпром" подвел итоги работы газопровода "Северный поток" за 7 месяцев 2021 года".

Основной смысл информации в том, что поставки российского газа по первому "Северному потоку" в 2021 году равны поставкам "Газпрома" в Германию (если оставить за скобками все сложности подсчёта).

"Газпром" также отметил, что сейчас запасы в подземных хранилищах ФРГ находятся на очень низком уровне, но запуск газопровода "Северный поток 2" принесет Европе и в первую очередь Германии новый газ.

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Строительство "Северного потока 2" завершается в ближайшие дни. Затем предстоит процесс пуско-наладки и сертификации. Nord Stream 2 AG подала заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора транспортной системы в Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur). Процедуру намерена осложнить давняя противница "Северного потока 2" - польская газовая компания PGNiG.

"По данным управленческого учета ООО "Газпром экспорт", поставки российского природного газа в Европу по газопроводу "Северный поток" составили 33,7 млрд куб. м (за 7 месяцев 2020 года - 32,9 млрд куб. м, 2019 года - 31,7 млрд куб. м). В том числе в Германию по газопроводу в этом году поставлено 22,7 млрд куб. м (за 7 месяцев 2020 года - 15,9 млрд куб. м, 2019 года - 20,3 млрд куб. м). Прошлый, 2020-й, год стал рекордным по поставкам газа на европейский рынок по газопроводу "Северный поток". По нему было направлено 59,3 млрд куб. м газа - на 7,8% больше его плановой производительности (55 млрд куб. м). Поставки трубопроводного газа "Газпрома" в Германию по всем направлениям составили 33,1 млрд куб. м, что на 42,1% или на 9,8 млрд куб. м больше, чем за 7 месяцев 2020 года (23,3 млрд куб. м) и на 8,5% или на 2,6 млрд куб. м больше, чем за 7 месяцев 2019 года (30,5 млрд куб. м). Вместе с тем, уровень заполненности ПХГ Германии на 1 августа 2021 года составил всего 50,7% (на 1 августа 2020 года - 88,6%, 2019 года - 85,9%)", - говорится в сводке "Газпрома".

США

Месяц назад Меркель в Вашингтоне подписала с президентом США Джо Байденом совместное заявление относительно "Северного потока 2". В частности, Берлин обязуется принимать меры в случае, если РФ будет использовать поставки энергоносителей для оказания давления на другие страны. В документе также говорится о заинтересованности сторон в продолжении транзита газа через Украину после 2024 года (срок действия нынешнего пятилетнего контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины").

"Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом", - прокомментировали документ в "Газпроме".

США предприняли активные усилия по задержке реализации газопровода "Северный поток 2", использовав почти весь доступный санкционный механизм. Однако Штаты и другие поставщики сжиженного природного газа не помогают дефицитному европейскому газовому балансу. В августе 2021 года поставки СПГ в Европу снижаются на 10% год к году и на 22% к июлю 2021 года.

Поставщики СПГ предпочитают направлять его не в Европу, а в Азию, где цена стабильно превышает европейскую. Цена ближайшего - октябрьского - фьючерса на азиатский спотовый индекс Platts JKM уже приблизилась к $600 за тысячу кубометров.

Северный поток 2 Германия Nord Stream 2 Газпром

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