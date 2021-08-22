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Завершилась укладка "Северного потока 2" в экономической зоне Дании

Завершилась укладка "Северного потока 2" в экономической зоне Дании
Трубоукладочная баржа "Фортуна". Архивное фото
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Завершилась укладка труб второй нитки "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании, свидетельствуют данные позиционирования морских судов.

В воскресенье российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу ИЭЗ Дании недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты.

В проектной компании Nord Stream 2 AG не комментируют эту информацию.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяженность магистрали по двум ниткам - 2460 км. Укладка первой нитки завершилась в начале июня.

Датский участок магистрали - всего 147 км - оказался наиболее проблемным для проекта. Власти страны заблокировали прохождение газопровода через территориальные воды страны (маршрут прохождения первого "Северного потока") и максимально затянули согласование маршрута газопровода через исключительную экономическую зону. Когда же разрешение было получено, и швейцарский подрядчик Allseas возобновил строительство, его работу остановили американские санкции. Строительство магистрали возобновилось в декабре прошлого года.

Президент России Владимир Путин 20 августа привел оперативные данные, что на стройке магистрали осталось уложить 15 км труб.

Северный поток 2 Дания Fortuna Фортуна

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