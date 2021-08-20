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Байден подписал указ о праве вводить санкции против российских трубопроводов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подписал исполнительный приказ, который в пятницу указ, позволяющий американской администрации вводить санкции против российских трубопроводов, используемых для экспорта энергоносителей.

Документ называется "Блокирование собственности в связи с некоторыми российскими энергетическими проектами". В нем говорится, что он разрешит принимать дополнительные меры "в отношении определенных приносящих вред зарубежных инициатив властей России".

Перечня российских трубопроводов в приказе и в опубликованном одновременно письме президента спикерам обеих палат Конгресса нет.

В соответствии с приказом, госсекретарь США вместе с министром финансов могут издавать распоряжения о замораживании активов физлиц на американской территории. Также предусматривается возможность введения визовых ограничений и запрета на передачу средств американцами людям, оказавшимся в санкционном списке.

В указе президента США говорится и о наличии механизма, через который физлица могут получать отвод от данных ограничительных мер.

В письме спикерам Байден объяснил, что его указ затрагивает "определенные российские трубопроводы, предназначенные для расширения влияния России на европейские энергоресурсы" и способные ослабить энергетическую безопасность Европы. Тем самым эти проекты угрожают национальной безопасности, экономике и внешней политике США, считает президент.

Ранее в это же день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США введут санкции против судна и двух физических лиц в связи со строительством газопровода "Северный поток 2". По данным Bloomberg, речь идет о петербургском АО "Нобилити", владельце судов снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", участвующих в реализации "Северного потока 2".

США Джо Байден Северный поток 2 Европа

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