Посол Антонов заявил о надуманном предлоге для новых санкций США против РФ

Посол России в США Анатолий Антонов Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что США ввели очередные антироссийские санкции под надуманным предлогом.

В пятницу США одновременно с Великобританией ввели санкции против девяти российских граждан и двух военных институтов по делу об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Более того, в сентябре Вашингтон введет новые ограничения, связанные с ядерной сферой и огнестрельным оружием.

"Предлог для очередных санкций - абсолютно надуманный. Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было", - заявил Антонов, комментируя решение американских властей о введении так называемого "второго пакета" ограничений в соответствии с законом США от 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение".

По словам российского посла, "действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией, не задумывается о последствиях".

"Вряд ли неконструктивные шаги Вашингтона помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств", - отметил Антонов.

Также российский посол прокомментировал новые санкции США против российского газопровода "Северный поток 2". По его мнению, введенные санкции стали попыткой получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий в нарушение международного права.

"Односторонние действия американцев против проекта нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий", - заявил Антонов.

Он отметил, что "Вашингтон с самого начала стремился не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой".

"Считаем, что формат использования газопровода должны определять в Европе, прежде всего, в Германии, а не в США", - добавил российский посол.

Ранее в пятницу Госдепартамент США объявил о решении ввести США ограничительные меры против одного судна и двух физических лиц в связи со строительством "Северного потока 2".

Кроме того, президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, позволяющий американской администрации вводить санкции против российских трубопроводов, используемых для экспорта энергоносителей.