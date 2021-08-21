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Посол Антонов заявил о надуманном предлоге для новых санкций США против РФ

Посол Антонов заявил о надуманном предлоге для новых санкций США против РФ
Посол России в США Анатолий Антонов
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что США ввели очередные антироссийские санкции под надуманным предлогом.

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В пятницу США одновременно с Великобританией ввели санкции против девяти российских граждан и двух военных институтов по делу об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Более того, в сентябре Вашингтон введет новые ограничения, связанные с ядерной сферой и огнестрельным оружием.

"Предлог для очередных санкций - абсолютно надуманный. Никаких доказательств применения нами боевых отравляющих веществ предоставлено не было", - заявил Антонов, комментируя решение американских властей о введении так называемого "второго пакета" ограничений в соответствии с законом США от 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение".

По словам российского посла, "действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией, не задумывается о последствиях".

"Вряд ли неконструктивные шаги Вашингтона помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств", - отметил Антонов.

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Также российский посол прокомментировал новые санкции США против российского газопровода "Северный поток 2". По его мнению, введенные санкции стали попыткой получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий в нарушение международного права.

"Односторонние действия американцев против проекта нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий", - заявил Антонов.

Он отметил, что "Вашингтон с самого начала стремился не допустить развития нормального энергосотрудничества России с Европой".

"Считаем, что формат использования газопровода должны определять в Европе, прежде всего, в Германии, а не в США", - добавил российский посол.

Ранее в пятницу Госдепартамент США объявил о решении ввести США ограничительные меры против одного судна и двух физических лиц в связи со строительством "Северного потока 2".

Кроме того, президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, позволяющий американской администрации вводить санкции против российских трубопроводов, используемых для экспорта энергоносителей.

США Россия Анатолий Антонов

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