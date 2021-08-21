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США вернули в Кабул прежнего посла для ускорения эвакуации граждан

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Правительство Соединенных Штатов вернуло в Кабул бывшего посла в этой стране Джона Басса, сообщило в субботу вечером посольство США в Кабуле.

"Правительство США было и остается приверженным Афганистану. Посол Джон Басс недавно вернулся в Кабул, чтобы помочь с переселением тысяч граждан США, афганцев и его бывших коллег", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу бывший посол Великобритании в Афганистане Ник Кей заявил о необходимости срочной перезагрузки процесса эвакуации из Кабула.

"Эвакуация из Афганистана по-прежнему хаотична. Нет простых ответов, но срочно необходима перезагрузка. Необходимо признать, что это процесс займет недели. Необходимо задействовать "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) по плану, согласованному между ООН, союзниками и международными организациями", - написал Кей в твитере.

Перед этим в интервью BBC британский дипломат заявил, что необходимо избавить афганцев от паники.

"Мы должны освободить афганцев от паники, сказав, что это займет некоторое время, и мы полны решимости завершить это. И мы должны оказывать гуманитарную помощь через агентства ООН и НПО 18 миллионам афганцев, которые от нее зависят", - отметил экс-посол.

Ранее Пентагон сообщал, что военные Соединенных Штатов в субботу использовали три вертолета, чтобы доставить 169 американцев из отеля Baron в Кабуле в столичный аэропорт. Здание отеля находится всего в 200 метрах от аэропорта, отмечается в сообщениях СМИ.

15 августа боевики "Талибана" взяли Кабул. Аэропорт остался под контролем американских военных, которые организуют эвакуацию с помощью военных из других стран НАТО.

Хроника 18 июля – 21 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Талибан Афганистан США Кабул

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