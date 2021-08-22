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США не рекомендовали своим гражданам самостоятельно добираться до аэропорта в Кабуле

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американским гражданам в Афганистане следует воздерживаться от попыток самостоятельно добраться до столичного аэропорта из соображений "потенциальных угроз их безопасности", сообщило посольство Соединенных Штатов в Кабуле.

Захваченный талибами Афганистан

В распространенном дипмиссией уведомлении говорится, что им необходимо дождаться "индивидуальных инструкций от представителей американского правительства".

По сообщению телеканала CNN, который ссылается на источники в Пентагоне, военные разрабатывают альтернативные маршруты доставки в аэропорт. Угрозы исходят от боевиков группировки ИГ в Афганистане (запрещена в РФ как террористическая структура).

Ранее сообщалось, что американские военные использовали три вертолета, чтобы доставить 169 американцев из отеля Baron в Кабуле в столичный аэропорт, сообщил Пентагон.

Здание отеля находится всего в 200 метрах от аэропорта, отмечается в сообщениях СМИ. Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в четверг было принято решение использовать вертолеты, поскольку американцы не смогли самостоятельно добраться до ворот аэропорта.

Представители захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) обязались не препятствовать выезду иностранных граждан, а также желающих покинуть страну афганцев. В то же время, по сообщениям СМИ, все пытающиеся добраться до аэропорта сталкиваются с большими трудностями, поскольку все пути к нему контролируются блокпостами талибов.

Хроника 18 июля – 22 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул США

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